ЗСУ знищили більше 331 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 331 110 (+1070) осіб ліквідовано;

танків - 5571 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 10385 (+13) од.;

артилерійських систем - 7941 (+10) од.;

РСЗВ - 913 (+1) од.;

засоби ППО - 602 (+0) од.;

літаків - 323 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18) од.;

крилаті ракети - 1568 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од.;

спеціальна техніка - 1138 (+1) од.

Фото: втрати ворога станом на 02.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. Зокрема воїни відтіснили ворога з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки, а також успішно контратакували в районі Авдіївки.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Детальніше про ситуацію на фронті станом на 2 грудня можна прочитати за посиланням.