ЗСУ відтіснили російські війська поблизу Бахмута та Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, показують, що російські війська нібито просунулися на південний схід від Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська). Російські джерела стверджували, що тривають важкі бої біля Синьківки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми біля Синьківки та на північний схід від Петропавлівки, біля Стельмахівки, Торського та в Серебрянському лісництві.

Речник командування ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська дещо знизили інтенсивність обстрілів на Куп’янському та Лиманському напрямках, а на останньому російські війська перегруповуються. Фітьо додав, що російські війська мають великий запас плануючих бомб і наносять ними удари на лінії фронту Куп’янськ-Лиман.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що російські війська наступали на захід і південь від Кремінної.

Бої у Донецькій області

Російські війська 1 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські сили нібито захопили невизначені позиції на північ від Богданівки, на північний схід від Хромового та на північ від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ ведуть бої вздовж траси О0506 на північ від Хромового та Т0504. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Речник Сухопутних військ України заявив, що російські війська активізували операції на всьому східному фронті. Як повідомляється, війська РФ перекинули частини 98-ї та 106-ї гвардійських повітряно-десантних дивізій (ВДВ) з напрямку Лиману на позиції між Хромовим і Богданівкою для посилення сил у цьому районі. Фітьо зазначив, що російські війська також оснащують підрозділи на цьому напрямку бронетехнікою.

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував кадри, на яких видно, як загін чеченського спецназу "Ахмат" і підрозділи 4-ї мотострілецької бригади РФ діють нібито поблизу Кліщіївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Машовець стверджував, що українські війська відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська нібито просунулися на схід і південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми на південь від Новокалинового та поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Сіверного та Первомайського. Машовець стверджував, що українські сили контратакували та відбили невизначені позиції поблизу Авдіївки.

Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Речник російського Південного угруповання військ Вадим Астафєєв заявив, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Російські та українські джерела відзначали загальну відсутність активності в районі кордону Донецько-Запорізької областей 1 грудня. Український Генштаб не повідомляв про російські штурми на цьому напрямку протягом доби.

Російський батальйон "Восток", який, як повідомляється, дислокується в цьому районі, стверджував, що українські та російські сили ведуть взаємний артилерійський вогонь, чекаючи, поки бруд замерзне, щоб вони могли відновити наземні атаки.

Український Генштаб повідомив про невдалі російські штурми поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Одне джерело, пов’язане з російськими ВДВ, поскаржилося, що підрозділам РФ на північ від Вербового важко доставити боєприпаси та провіант на передові позиції через сильний вогонь української артилерії, використання безпілотників і сильний вітер.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Російський блогер стверджував, що українські сили атакували біля Роботиного групою до 20 осіб, одного танка та двох бойових броньованих машин.

1 грудня українські війська продовжували бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області. Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили зберігають позиції на східному березі річки Дніпро.