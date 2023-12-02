ВСУ уничтожили более 331 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 1 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 331 110 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 02.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжают ведение наступательных операций на Бахмутском направлении. В частности воины оттеснили врага с позиций к северу от Хромового и к востоку от Клещиевки, а также успешно контратаковали в районе Авдеевки.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Подробнее о ситуации на фронте по состоянию на 2 декабря можно прочитать по ссылке.
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