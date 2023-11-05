ЗСУ знищили більше 305 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 4 листопада, українські військові ліквідували ще 990 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 305 090 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 05.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни контратакують на Авдіївському напрямку і залишаються в центрі Кринків. Також, за попередньою інформацією, ЗСУ зберігають позиції біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.
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