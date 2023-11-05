ЗСУ просунулися на південному фланзі Бахмута: карти ISW

Українські війська контратакують на Авдіївському напрямку і залишаються в центрі Кринків. За попередньою інформацією, українські війська зберігають позиції біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська 4 листопада продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли будь-яких заявлених або підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки та Іванівки у Харківській області, Стельмахівки та Білогорівки у Луганській області та Верхньокам'янського у Донецькій області.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжили наступальні операції в районі Куп'янського лісу, Первомайського та Орлянки. Також активізовано зусилля щодо захоплення Сіньківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.

Сирський заявив, що російські війська зазнали значних втрат уздовж лінії Куп'янськ-Вузловий - Яхідне і наразі відбувається перегрупування у цьому районі. Російський військовий блогер заявив, що російські війська перекинули додаткову живу силу на напрям Куп'янськ - Кременна.

Російські джерела стверджували, що українські війська 4 листопада провели безуспішні атаки вздовж лінії Куп'янськ - Сватово - Кременна. Міністерство оборони Росії заявило, що елементи Західного угруповання військ Росії відбили українські атаки в районі Сіньківки та на північ від Тимківки, а елементи Центрального угруповання військ Росії відобразили українські атаки в районі Новоселівського та Григорівки.

Операція №2 - Донецька область

В Інституті заявили, що українські війська просунулися на південному фланзі Бахмута 4 листопада. Російські блогери стверджували, що українські війська просунулися вздовж лінії лісу на північ від Кліщіївки та закріплюються у цьому районі.

Російські війська 4 листопада продовжували наступ на північ і південь від Бахмута, але не досягли будь-яких заявлених або підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та здійснили невдалі атаки поблизу Богданівки та Хромового.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська розпочали наземну атаку в районі Берхівського водосховища, але не просунулися далі.

Російські блогери вказали, що війська діють на північному фланзі Бахмута і стверджували, що елементи російського загону спецназу "Вікінг" ведуть бої на Бахмутському напрямку.

За словами ISW, російські війська продовжили наступальні операції навколо Авдіївки 4 листопада та підтвердили успіхи. Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 3 та 4 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися до залізниці на південний схід від Степового та просунулися на захід від Красногорівки.

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися вперед і зміцнили нові позиції вздовж залізничних колій поблизу Степового, а один блогер стверджував, що російські війська контролювали ділянку залізниці поблизу Степового.

Російський блогер також заявив, що російські війська зміцнюють свої позиції за залізничними коліями на північ від Авдіївки. Пов'язаний із Кремлем блогер заявив, що російські війська почали наступ зі сторони Спартака і атакували поблизу Степового та Новокалинового.

Інший пов'язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що російські війська наступають у напрямку Сєверного і що важкі бої продовжуються поблизу ресторану "Царське полювання" безпосередньо на південь від Авдіївки.

Генштаб повідомив, що російські війська зробили безуспішні атаки поблизу Степового, Тоненького, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Інститут повідомляє, що станом на 4 листопада українські війська контратакують на Авдіївському напрямі. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська контратакували російські війська біля залізниці на північ від Авдіївки.

Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська риють тунелі, щоб знищити українські позиції та розпочати раптові атаки у напрямку Авдіївки.

Російські блогери стверджували, що російські війська прорили тунель завдовжки 160 метрів і використали його для підриву вибухівки під невстановленою українською позицією поблизу Авдіївки.

Міністерство оборони Великобританії підрахувало, що російські війська, ймовірно, втратили близько 200 одиниць бронетехніки в районі Авдіївки, ймовірно через ефективність української сучасної ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, що скидаються з БПЛА, і високоточних артилерійських систем.

Міністерство оборони Великобританії оцінило, що російські війська, ймовірно, змінили свою тактику на проведення атак силами поспішної піхоти через втрати техніки в цьому районі. 4 листопада Генштаб опублікував відеозапис, на якому українські війська завдають удару по колоні російської бронетехніки, що рухається лінією вздовж дороги у напрямку Авдіївки.

За повідомленнями ISW, російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька та поблизу Вугледару 4 листопада, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували українські позиції з Микільського спрямування.

"Південна вісь"

За словами ISW, українські війська 4 листопада не проводили жодних підтверджених чи заявлених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

ISW повідомив, що російські війська проводили наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але 4 листопада не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Старомайорська.

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Приютного та вздовж лінії Рівнопілля - Старомайорське.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 4 листопада, що російські війська провели серію безуспішних контратак вздовж лінії Новодонецьке - Золота Нива та від лінії Приютне - Завітне Бажання у напрямку до Рівнопілля протягом останніх кількох днів.

За словами ISW, 4 листопада російські та українські війська розпочали перестрілку у східній частині Запорізької області, і нещодавно російські війська підтвердили завоювання території. Відеозапис з геолокацією, опублікований 3 листопада, показує, що російські війська трохи просунулися на південь від Червоного. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українську наземну атаку поблизу Марфополя.

4 листопада українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. Російські блогери стверджували, що українські війська продовжували атаки невеликими групами поблизу Роботиного та Вербового 3 та 4 листопада.

Російський блогер 3 листопада заявив, що на деяких позиціях у лісових масивах на захід від Роботиного кілька разів за останній тиждень змінювався контроль.

Російські війська 4 листопада продовжили обмежені наступальні операції у західній частині Запорізької області і не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Український генштаб повідомив, що українські війська відбили російську наземну атаку поблизу Роботиного. Машовець заявив, що два батальйони російської армії провели тактичну ротацію поблизу Роботиного, щоб відновити бойову міць після тяжких бойових втрат.

За оцінками інституту, російським військам, як і раніше, не вдається витіснити українські війська з їх позицій на сході (лівобережжі) Херсонської області.

Російські блогери стверджували, що російські війська досягли незначного успіху у витісненні українських військ з позицій у Кринках, але українські сили залишаються в центрі населеного пункту. Військові блогери також стверджували, що українські війська зберігають позиції біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

Військові блогери повторили стандартні скарги на поганий російський зв'язок між підрозділами, відсутність контрбатарейного вогню та погану підготовку військовослужбовців.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російським військовим об'єктам у тилових районах на півдні України. Російська окупаційна влада та інші російські джерела стверджували, що 4 листопада українські війська завдали удару по мосту через Керченську протоку в окупованому Криму, але російські засоби ППО перехопили ракети.

Російські джерела стверджували, що уламки ракети потрапили до сухого доку на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі, а на геолокаційних кадрах видно пожежу на верфі.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що на верфі в Затоці знаходяться ракетні кораблі проекту "Каракурт", які можуть нести крилаті ракети "Калібр", хоча ISW не може підтвердити це твердження.

Офіційний представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російські війська також збили три українські ракети Storm Shadow над Бердянськом 4 листопада.