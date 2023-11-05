ВСУ уничтожили более 305 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 5 ноября, украинские военные ликвидировали еще 990 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 305 090 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 05.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины контратакуют на Авдеевском направлении и остаются в центре Крынки. Также, по предварительной информации, ВСУ сохраняют позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.
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