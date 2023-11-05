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ВСУ уничтожили более 305 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 05 ноября 2023 08:12
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ВСУ уничтожили более 305 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 ноября, украинские военные ликвидировали еще 990 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 305 090 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 305 090 (+990) человек ликвидировано;
  • танков - 5284 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9953 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 7375 (+12) ед.;
  • РСЗО - 867 (+6) ед.;
  • средства ПВО - 570 (+2) ед.;
  • самолетов - 322 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+0) ед.;
  • крылатые ракеты - 1554 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14) ед.;
  • специальная техника - 1047 (+9) ед.

ВСУ уничтожили более 305 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 05.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины контратакуют на Авдеевском направлении и остаются в центре Крынки. Также, по предварительной информации, ВСУ сохраняют позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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