ВСУ уничтожили более 305 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 5 ноября, украинские военные ликвидировали еще 990 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 305 090 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 305 090 (+990) человек ликвидировано;

танков - 5284 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 9953 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 7375 (+12) ед.;

РСЗО - 867 (+6) ед.;

средства ПВО - 570 (+2) ед.;

самолетов - 322 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+0) ед.;

крылатые ракеты - 1554 (+3) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14) ед.;

специальная техника - 1047 (+9) ед. Фото: потери врага по состоянию на 05.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины контратакуют на Авдеевском направлении и остаются в центре Крынки. Также, по предварительной информации, ВСУ сохраняют позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов. Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.