ВСУ уничтожили более 305 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 5 ноября, украинские военные ликвидировали еще 990 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 305 090 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 305 090 (+990) человек ликвидировано;
- танков - 5284 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 9953 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 7375 (+12) ед.;
- РСЗО - 867 (+6) ед.;
- средства ПВО - 570 (+2) ед.;
- самолетов - 322 (+0) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534 (+0) ед.;
- крылатые ракеты - 1554 (+3) ед.;
- корабли/катера - 20 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14) ед.;
- специальная техника - 1047 (+9) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 05.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины контратакуют на Авдеевском направлении и остаются в центре Крынки. Также, по предварительной информации, ВСУ сохраняют позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.
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