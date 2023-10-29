ВСУ уничтожили более 299 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 28 октября, украинские военные ликвидировали еще 660 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 299 080 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 299 080 (+660) человек ликвидировано;

танков - 5175 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 9758 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 7188 (+8) ед.;

РСЗО - 834 (+0) ед.;

средства ПВО - 558 (+0) ед.;

самолетов - 320 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5399 (+0) ед.;

крылатые ракеты - 1544 (+3) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед.;

специальная техника - 1012 (+1) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 29:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как рассказывала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, наши воины проводят неуказанные боевые операции на различных "подходящих" участках фронта на херсонском направлении. В частности военные уничтожают российские позиции и наблюдательные должности на островах дельты реки Днепр.

Между тем враг недавно существенно активизировал наступление на Авдеевку. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, потери террористов с начала их контрнаступления составили уже около 4 тысяч единиц личного состава.