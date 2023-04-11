UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили безпілотник росіян у Харківській області

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили безпілотник росіян у Харківській області (24tv)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 11 квітня, збили безпілотник російських окупантів у небі над Харківською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Черговий безпілотник знищено в Харківській області", - сказано в повідомленні військових.

При цьому поки що не розкривається інформація про те, який дрон збили і де саме.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 квітня над Сумською областю було збито російський БПЛА.

Також ми писали, що 10 квітня дрон росіян збили над Чернігівською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковЗбройні сили УкраїнидрониВійна Росії проти України