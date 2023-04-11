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ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили беспилотник россиян в Харьковской области (24tv)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 11 апреля, сбили беспилотник российских оккупантов в небе над Харьковской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"Очередной беспилотник уничтожен в Харьковской области", - сказано в сообщении военных.

При этом пока не раскрывается информация о том, какой именно дрон сбили и где конкретно.

Напомним, ранее стало известно, что 9 апреля над Сумской областью был сбит российский БПЛА.

Также мы писали, что 10 апреля дрон россиян сбили над Черниговской областью.

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