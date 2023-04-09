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Військові знищили ворожий безпілотник над Сумською областю

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Сумська область, Неділя 09 квітня 2023 15:18
Військові знищили ворожий безпілотник над Сумською областю Фото: військові знищили БпЛА над Сумською областю (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 квітня, українські військові над Сумською областю збили російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram.

"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БпЛА", - повідомили в командуванні.

Вони також додали, що БпЛА, який збили над Сумською областю бійці-зенітники, попередньо типу Zala 421-16е.

Нагадаємо, сьогодні, у Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS, який може збивати цілі на відстані 40 км.

До того ж Повітряні сили повідомили, що готові в найкоротші терміни відправити бійців у Норвегію на навчання з використання NASAMS.

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