Військові знищили ворожий безпілотник над Сумською областю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" у Telegram .

"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БпЛА", - повідомили в командуванні.

Вони також додали, що БпЛА, який збили над Сумською областю бійці-зенітники, попередньо типу Zala 421-16е.

Нагадаємо, сьогодні, у Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS, який може збивати цілі на відстані 40 км.

До того ж Повітряні сили повідомили, що готові в найкоротші терміни відправити бійців у Норвегію на навчання з використання NASAMS.

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