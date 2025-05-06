ЗСУ знищили базу дронів РФ, а Ізраїль завдав авіаудару по Ємену: новини за 5 травня

Війна Росії проти України

Трамп доручив відновити роботу "Алькатрасу" для найнебезпечніших злочинців

Президент США Дональд Трамп доручив знову відкрити та розширити в’язницю на острові Алькатрас, куди він хоче поміщати "найбільш безжальних і жорстоких злочинців".

Як пояснює AP, відновити роботу "Алькатрасу", ймовірно, буде важко та занадто дорого, оскільки в'язницю було закрито ще у 1963-му через високі витрати на ремонт, а також забезпечення острова, яке доводилось доставляти на човнах.

Вдвічі більше зброї за ті самі гроші: у ЄС озвучили нову формулу підтримки України

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир - країни ЄС могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши військову підтримку України.

Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.

Канада - ні, а от Гренландія? Трамп знову мріє про нові кордони США

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC заявив, що наразі не розглядає можливість використання військової сили для захоплення Канади. Але він не виключив аналогічного сценарію щодо Гренландії.

"Я думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо. Це може статися. Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки", - сказав Трамп.

Хотіли зірвати вибори? Хакери з РФ атакували Румунію в день голосування

У неділю, 4 травня, російська хакерська група DDOSIA (NoName057) атакувала декілька вебсайтів влади та кандидатів у президенти Румунії. Це сталось під час виборів президента країни. Під ударом опинилися сайти Конституційного суду Румунії, головного урядового порталу та сайту Міністерства закордонних справ Румунії.

Також під атаку також потрапили сайти чотирьох кандидатів у президенти, серед яких були Крін Антонеску, якого підтримують владні партії Румунії, і мер Бухареста Нікушор Дан, який балотувався як незалежний кандидат.

Сирський: Курська операція досягла більшості поставлених цілей

Головком Олександр Сирський повідомив, що під час робочої поїздки нагородив наших воїнів, які відзначилися у ході Курської операції. Він заявив, що ця операція, що триває вже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей.

"Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", - написав він.

П’ята в історії: у Німеччині офіційно підписали коаліцію ХДС і СДПН

У Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою "Відповідальність за Німеччину".

Трамп хоче залучити Ердогана, щоб зупинити РФ в Україні

"У будь-якому разі, я з нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною - зараз", - написав президент США.

Ізраїль завдав авіаударів по Ємену у відповідь на ракетну атаку

Як передає видання Wella з посиланням на ізраїльського високопосадовця, https://www.rbc.ua/rus/news/izrayil-zavdav-potuzhnogo-aviaudaru-emenu-1746467650.html

Своєю чергою американський високопосадовець підтвердив повідомлення у ЗМІ, пов’язаних з терористичною організацією, що напад був здійснений у координації зі США. Прем’єр-міністр, міністр оборони та начальник Генштабу перебували в бункері й стежили за атакою, в якій брали участь десятки літаків.

Нове перемир’я Путіна. Трамп оцінив пропозицію диктатора у війні проти України

"Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали", - заявив президент США Дональд Трамп.

Повітряні сили вдарили по базі дронів у Курській області

Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російськими підрозділами дронів у районі Тьоткіно Курської області. В результаті ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

"4 травня Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області", - йдеться в повідомленні.