ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 215 640 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
Фото: ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Російські окупанти й надалі зосереджують свої зусилля на спробах повністю окупувати Луганську й Донецьку області. Наразі тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.
Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни продовжують вести наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Зокрема досягли успіхів під час контратаки на заході Запорізької області.
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