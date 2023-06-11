ВСУ уничтожили 980 оккупантов и 17 танков: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 215 640 (+980) человек ликвидировано;

танков - 3926 (+17) ед.;

боевых бронированных машин - 7631 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 3736 (+19) ед.;

РСЗО - 601 (+1) ед.;

средства ПВО - 362 (+0) ед.;

самолетов - 314 (+0) ед.;

вертолетов - 299 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3300 (+37) ед.;

крылатые ракеты - 1183 (+7) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6461 (+33) ед.;

специальная техника - 509 (+2) ед.;

Фото: ВСУ уничтожили 980 оккупантов и 17 танков (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Российские оккупанты и дальше сосредотачивают свои усилия на попытках полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. Сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), наши воины продолжают вести наземные атаки вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями. В частности, добились успехов во время контратаки на западе Запорожской области.