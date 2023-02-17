ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: Генштаб оновив втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 16 атак росіян у трьох областях.
До слова, аналітики ISW переконані, що українські воїни зламають плани диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого 2023 року.
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