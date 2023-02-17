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ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 800 окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу - 141 260 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 3298 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 520 (+3) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 322 (+16) одиниці;
  • РСЗВ - 467 (+1) одиниць;
  • засоби ППО - 241 (+2) одиниця;
  • літаків - 298 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів - 287 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети - 871 (+14) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) одиниць;
  • спеціальна техніка - 221 (+2) одиниця.

Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 16 атак росіян у трьох областях.

До слова, аналітики ISW переконані, що українські воїни зламають плани диктатора Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого 2023 року.

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