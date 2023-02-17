ВСУ за сутки уничтожили 800 окупантов и 14 крылатых ракет: Генштаб обновил потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 17 февраля ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ за сутки отбили 16 атак россиян в трех областях.
К слову, аналитики ISW убеждены, что украинские военные сломают планы диктатора Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года.
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