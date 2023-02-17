Українські захисники зламають плани Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого, - ISW
Українські захисники зламають плани керівника Кремля Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, про відповідний наказ російського диктатора розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, РФ також має на меті провести масовану серію ракетних ударів на рік від початку повномасштабного вторгнення.
Водночас у звіті вказується, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно заявив, що очікує оточення Бахмута до березня або квітня.
"Прагматичні оцінки Пригожина щодо просування Росії в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування", - пояснили в ISW.
Ба більше, фахівці підкреслили, що завдання, яке поставив Путін, вимагатиме значно вищих темпів російського просування, аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає, тому РФ не досягне визначеної цілі.
"Українська оборона Бахмута завадить Путіну стверджувати, що російські війська взяли під контроль місто до 24 лютого 2023 року та, відповідно, не дозволить відновити надії Росії на перемогу у війні проти України", - додали в Інстиуті вивчення війни.
Ключові висновки ISW:
- 16 лютого російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на всій території України.
- Путін 16 лютого зустрівся з уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, підтвердивши, що Кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські родини.
- Повідомляється, що російські війська посилюють використання повітряних сил в Україні, але навряд чи будуть намагатися різко посилити повітряні операції над контрольованою Україною територією.
- Росія і Україна обмінялися 202 військовополоненими в рамках обміну.
- Пригожин продовжує критикувати довіру до Міністерства оборони РФ.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували розвідку вздовж річки Дніпро в Херсонській області.
- Повідомляється, що Міністерство оборони РФ продовжує вербування у в'язнів.
- Окупанти продовжували намагатися інтегрувати захоплені території в російську правову систему.
- Лукашенко повторив свою давню шаблонну риторику про те, що білоруські війська атакуватимуть Україну, якщо Україна або Захід нападуть на Білорусь.
Нагадаємо, українські прикордонники під час боїв під Бахмутом захопили опорний пункт росіян і взяли в полон бойовика з ПВК "Вагнер".
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