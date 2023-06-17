ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 170 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 219 170 (+670) человек ликвидировано;
- танков - 3977 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 7706 (+23) ед.;
- артиллерийских систем - 3834 (+22) ед.;
- РСЗО - 609 (+3) ед.;
- средства ПВО - 364 (+0) ед.;
- самолетов - 314 (+0) ед.;
- вертолетов - 302 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3364 (+7) ед.;
- крылатые ракеты - 1211 (+12) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6557 (+38) ед.;
- специальная техника - 520 (+1) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Какова ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на:
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений.
Между тем украинские военные вытесняют российские войска с позиций в районе Бахмута. В частности герои имеют успехи на границе Запорожской и Донецкой областей.
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