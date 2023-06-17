ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков (Getty Images)

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 170 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 219 170 (+670) человек ликвидировано;

танков - 3977 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 7706 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 3834 (+22) ед.;

РСЗО - 609 (+3) ед.;

средства ПВО - 364 (+0) ед.;

самолетов - 314 (+0) ед.;

вертолетов - 302 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3364 (+7) ед.;

крылатые ракеты - 1211 (+12) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6557 (+38) ед.;

специальная техника - 520 (+1) ед.; Фото: ВСУ уничтожили 670 оккупантов и более десятка танков (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Какова ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, сейчас враг сосредотачивает свои усилия на: Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений. Между тем украинские военные вытесняют российские войска с позиций в районе Бахмута. В частности герои имеют успехи на границе Запорожской и Донецкой областей.