ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків: нові втрати РФ

Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали:

особового складу - близько 71 820 (+620) осіб,

танків - 2686 (+14) од,

бойових броньованих машин - 5485 (+32) од,

артилерійських систем - 1728 (+4) од,

РСЗВ - 383 (+0) од,

засоби ППО - 197 (+0) од,

літаків - 275 (+1) од,

гелікоптерів - 253 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1),

крилаті ракети - 352 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8) од,

спеціальна техніка - 154 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї чи з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.

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