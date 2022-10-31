ЗСУ знищили 620 окупантів та 14 танків: нові втрати РФ

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71 820 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали:
Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї чи з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
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