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ВСУ уничтожили 620 оккупантов и 14 танков: новые потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили 620 оккупантов и 14 танков (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 71 820 (+620) человек,
  • танков - 2686 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 5485 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 1728 (+4) ед,
  • РСЗО - 383 (+0) ед,
  • средств ПВО - 197 (+0) ед,
  • самолетов - 275 (+1) ед,
  • вертолетов - 253 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1413 (+1),
  • крылатых ракет – 352 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4128 (+8) ед,
  • специальной техники - 154 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, российских мобилизованных отправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

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