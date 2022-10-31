ВСУ уничтожили 620 оккупантов и 14 танков: новые потери РФ

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 31 октября ориентировочно составили:
Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Напомним, по данным британской разведки, российских мобилизованных отправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.
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