ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям: що відомо

"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили військові, удару було завдано під час перезарядки.

Крім того, у Мелітополі сьогодні було чутно вибухи на аеродромі, де російські окупанти облаштували чергову базу.

"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "вчень" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - розповів мер Мелітополя.