ЗСУ знищили 6 установок С-300 та військову базу окупантів під Запоріжжям: що відомо

У вівторок, 11 жовтня, українські військові завдали ударів по кількох локаціях окупантів, знищивши їх установки С-300 та військову базу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом та Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили військові, удару було завдано під час перезарядки.
Крім того, у Мелітополі сьогодні було чутно вибухи на аеродромі, де російські окупанти облаштували чергову базу.
"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "вчень" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - розповів мер Мелітополя.
Як повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 11 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63 110 військових.
Нагадаємо, 11 жовтня під час масованого обстрілу України сили ППО збили 20 крилатих ракет на 13 дронів-камікадзе. При цьому окупанти здійснили 28 пусків ракет територією України.
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