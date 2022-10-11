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ВСУ уничтожили 6 установок С-300 и военную базу оккупантов под Запорожьем: что известно

Фото: ВСУ уничтожили 6 установок С-300 и военную базу оккупантов (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 11 октября, украинские военные нанесли удары по нескольким локациям оккупантов, уничтожив их установки С-300 и військову базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом и Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Сегодня в районе Токмака ВСУ накрыли 6 установок С-300 вместе с БК, - говорится в сообщении.

Как уточнили военные, удар был нанесен во время перезарядки.

Кроме того, в Мелитополе сегодня были слышны взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили очередную базу.

"Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - рассказал мэр Мелитополя.

Как сообщалось, по данным на утро вторника, 11 октября, ВСУ ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных.

Напомним, 11 октября во время массированного обстрела Украины силы ПВО сбили 20 крылатых ракет на 13 дронов-камикадзе. При этом оккупанты совершили 28 пусков ракет по территории Украины.

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