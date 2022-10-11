ВСУ уничтожили 6 установок С-300 и военную базу оккупантов под Запорожьем: что известно

Сегодня в районе Токмака ВСУ накрыли 6 установок С-300 вместе с БК, - говорится в сообщении.

Как уточнили военные, удар был нанесен во время перезарядки.

Кроме того, в Мелитополе сегодня были слышны взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили очередную базу.

"Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - рассказал мэр Мелитополя.