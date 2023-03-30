ЗСУ знищили 560 росіян, 8 ББМ та 12 артсистем за добу

За даними на ранок четверга, 30 березня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 172 900 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 8 ББМ та 12 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника.

При цьому росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, ЗСУ точно уражають позиції окупантів у їх тилу.

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