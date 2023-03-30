ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки

По данным на утро четверга, 30 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 900 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 8 ББМ и 12 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.

При этом россиянам удалось немного продвинуться в Бахмуте Донецкой области, ВСУ точно поражают позиции оккупантов в их тылу.

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