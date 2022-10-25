ЗСУ знищили 480 окупантів та більше 20 танків: нові втрати РФ

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68 420 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, вчора біля Херсона було зруйновано тимчасову переправу окупантів, що знаходилася під Антонівським мостом. Вона була сконструйована з декількох барж.

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