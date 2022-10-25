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ЗСУ знищили 480 окупантів та більше 20 танків: нові втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили 480 окупантів та більше 20 танків (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 480 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 68 420 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 25 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 68420 (+480) осіб
  • танків - 2611 (+21)
  • бойових броньованих машин - 5321 (+26)
  • артилерійських систем - 1674 (+1)
  • РСЗВ - 377 (+2)
  • засоби ППО - 190 (+1)
  • літаків -271 (+1)
  • гелікоптерів - 248 (+3)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1372 (+2)
  • крилаті ракети - 350 (+0)
  • кораблі /катери - 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4 054 (+10)
  • спеціальна техніка - 149 (+0)

Нагадаємо, вчора біля Херсона було зруйновано тимчасову переправу окупантів, що знаходилася під Антонівським мостом. Вона була сконструйована з декількох барж.

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