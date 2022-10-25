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ВСУ уничтожили 480 оккупантов и более 20 танков: новые потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили 480 оккупантов и более 20 танков (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 68420 (+480) человек
  • танков - 2611 (+21)
  • боевых бронированных машин - 5321 (+26)
  • артиллерийских систем - 1674 (+1)
  • РСЗО - 377 (+2)
  • средства ПВО - 190 (+1)
  • самолетов -271 (+1)
  • вертолетов - 248 (+3)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1372 (+2)
  • крылатые ракеты - 350 (+0)
  • корабли /катера - 16 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4 054 (+10)
  • специальная техника - 149 (+0)

Напомним, вчера возле Херсона была разрушена находившаяся под Антоновским мостом временная переправа оккупантов. Она была сконструирована из нескольких барж.

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