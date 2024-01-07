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ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку

Фото: ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували 493 російських терористів на Таврійському напрямку. Близько 10 окупантів здалися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 32 авіаудари й 8 ракетних удари;
  • провів 38 бойових зіткнень;
  • здійснив 1007 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Шахтарський напрямок 

Ворог наступальних дій не вів. 

Запорізький напрямок 

ЗСУ відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Досягнення наших військових 

Втрати ворога склали 493 особи, ще близько 10 окупантів здались в полон. 

Наші військові знищили 46 одиниць техніки росіян, а саме: 

  • 1 танк;
  • 8 ББМ;
  • 12 артсистем;
  • 2 засоби ППО;
  • 12 БпЛА;
  • 10 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

"Знищено 3 склади боєприпасів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 січня, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 364 730 військових.

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