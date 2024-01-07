ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували 493 російських терористів на Таврійському напрямку. Близько 10 окупантів здалися в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
Шахтарський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати ворога склали 493 особи, ще близько 10 окупантів здались в полон.
Наші військові знищили 46 одиниць техніки росіян, а саме:
"Знищено 3 склади боєприпасів", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 січня, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 364 730 військових.
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