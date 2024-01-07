ВСУ уничтожили 46 единиц техники россиян на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 6 января, украинские военные ликвидировали 493 российских террористов на Таврическом направлении. Около 10 оккупантов сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
ВСУ отбили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага составили 493 человека, еще около 10 оккупантов сдались в плен.
Наши военные уничтожили 46 единиц техники россиян, а именно:
"Уничтожено 3 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 января, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 364 730 военных.
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