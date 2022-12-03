ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях, - Братчук

Фото: ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях (zsu.gov.ua)

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 2 грудня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила: склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;

склад з БК - у Василівському районі Запорізької області;

склад з БК - у Бердянському районі Запорізької області. "Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.