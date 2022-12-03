ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях, - Братчук
Фото: ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях (zsu.gov.ua)
ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 2 грудня завдали потужних ударів по ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:
- склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
- склад з БК - у Василівському районі Запорізької області;
- склад з БК - у Бердянському районі Запорізької області.
"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.
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