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ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях, - Братчук

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Субота 03 грудня 2022 02:21
ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях, - Братчук Фото: ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 2 грудня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:

  • склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
  • склад з БК - у Василівському районі Запорізької області;
  • склад з БК - у Бердянському районі Запорізької області.

"Демілітаризація орди", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

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