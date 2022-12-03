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Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

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Субота 03 грудня 2022 00:57
Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, чотири з яких споряджені 24 ракетами "Калібр" і вони готові до застосувань", - зазначила спікерка.

Гуменюк вказала, що російські окупанти продовжуть брязкати зброєю та чинити психологічний тиск.

"Усім українцям потрібно бути готовими та правильно реагувати на повітряні тривоги", - додав речниця ОК "Південь".

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