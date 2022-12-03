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ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в двух областях, - Братчук

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Суббота 03 декабря 2022 02:21
ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в двух областях, - Братчук Фото: ВСУ уничтожили 3 склада оккупантов в двух областях (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. Наши воины 2 декабря нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение суток Россия потеряла:

  • склад с БК - в Каховском районе Херсонской области;
  • склад с БК - в Васильевском районе Запорожской области;
  • склад с БК - в Бердянском районе Запорожской области.

"Демилитаризация орды", - отметил Братчук.

Напомним, в Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

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