ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію у Південнобузькому операційному районі. Наші воїни 4 листопада знищили десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

В ОК "Південь" також розповіли, що сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", якими загарбники атакували Березнегуватську громаду Миколаївської області.

"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога. Виконано близько 170 вогневих завдань.", - зазначили військові.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають з міста та знімають свої прапори, проте українська сторона попереджає про можливі провокації.

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