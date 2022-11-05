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ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили 3 російські склади з боєприпасами у Херсонській області (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію у Південнобузькому операційному районі. Наші воїни 4 листопада знищили десятки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях і районах зосередження сил ворога. Виконано близько 170 вогневих завдань.", - зазначили військові.

Унаслідок вмілих дій ЗСУ російські окупанти втратили:

  • 32 солдатів;
  • 4 зенітних і артилерійських установки;
  • 3 танки;
  • 3 автівки;
  • 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах.

В ОК "Південь" також розповіли, що сили ППО збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", якими загарбники атакували Березнегуватську громаду Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наступальну операцію на Херсон уповільнюють погодні умови.

Напередодні з'явилася інформація про те, що російські окупанти тікають з міста та знімають свої прапори, проте українська сторона попереджає про можливі провокації.

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Війна Росії проти України