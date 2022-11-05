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ВСУ уничтожили 3 российских склада с боеприпасами в Херсонской области, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 3 российских склада с боеприпасами в Херсонской области (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском операционном районе. Наши воины 4 ноября уничтожили десятки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям и районам сосредоточения сил врага. Выполнено около 170 огневых задач", - отметили военные.

В результате умелых действий ВСУ российские оккупанты потеряли:

  • 32 солдат;
  • 4 зенитных и артиллерийских установки;
  • 3 танка;
  • 3 автомобиля;
  • 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

В ОК "Юг" также рассказали, что силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", которыми захватчики атаковали Березнеговатскую громаду Николаевской области.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

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Война России против Украины