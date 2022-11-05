ВСУ уничтожили 3 российских склада с боеприпасами в Херсонской области, - ОК "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В ОК "Юг" также рассказали, что силы ПВО сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", которыми захватчики атаковали Березнеговатскую громаду Николаевской области.

"Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям и районам сосредоточения сил врага. Выполнено около 170 огневых задач", - отметили военные.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.