ЗСУ знищили 25 танків окупантів за 48 годин. Відео "анулювання" одного з них

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів. Так, за дві доби ЗСУ позбавили окупантів 25 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Крім того, як зазначають в Генштабі ЗСУ, протягом двох діб, ліквідовано близько 1900 загарбників.

"25 танків за дві останніх доби втратили російські окупанти. Конкретно цей - знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 1030 окупантів. Також було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин противника.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують вести наступ на 5 напрямках, попри втрати. Ворог облаштував черговий шпиталь у Херсонській області.

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