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ЗСУ знищили 25 танків окупантів за 48 годин. Відео "анулювання" одного з них

Фото: ЗСУ знищили 25 танків окупантів за 48 годин (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують знищувати техніку окупантів. Так, за дві доби ЗСУ позбавили окупантів 25 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"25 танків за дві останніх доби втратили російські окупанти. Конкретно цей - знищили воїни 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають в Генштабі ЗСУ, протягом двох діб, ліквідовано близько 1900 загарбників.

"Вчора зафіксовано своєрідний рекорд - 1030 осіб", - додали військові.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 1030 окупантів. Також було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин противника.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують вести наступ на 5 напрямках, попри втрати. Ворог облаштував черговий шпиталь у Херсонській області.

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