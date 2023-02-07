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ВСУ уничтожили 25 танков оккупантов за 48 часов. Видео "аннулирования" одного из них

Фото: ВСУ уничтожили 25 танков оккупантов за 48 часов (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов. Так, за двое суток ВСУ лишили оккупантов 25 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"25 танков за двое последних суток потеряли российские оккупанты. Конкретно этот - уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в Генштабе ВСУ, в течение двух суток ликвидировано около 1900 захватчиков.

"Вчера зафиксирован своеобразный рекорд - 1030 человек", - добавили военные.

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.

Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают вести наступление на 5 направлениях, несмотря на потери. Враг обустроил очередной госпиталь в Херсонской области.

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