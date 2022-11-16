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ЗСУ знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили 2 склади ворога у Новій Каховці та Олешках (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на півдні. Наші воїни 15 листопада знищили чималу кількість живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи протягом дня здійснювали атаки по позиціях та районах зосередження противника на лівому березі Дніпра й Кінбурнської коси, виконавши понад пів сотні вогневих завдань", - зазначили українські військові.

Унаслідок дій ЗСУ було знищено:

  • 17 росіян;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 самохідні артилерійські установки;
  • розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10";
  • 2 склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках.

Нагадаємо, військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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