ВСУ уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках, - ОК "Юг"

ВСУ продолжают контролировать ситуацию на юге. Наши воины 15 ноября уничтожили большое количество живой силы и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня совершали атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач", - отметили украинские военные.
В результате действий ВСУ было уничтожено:
Напомним, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.
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