ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках, - ОК "Юг"

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 03:18
ВСУ уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию на юге. Наши воины 15 ноября уничтожили большое количество живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня совершали атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач", - отметили украинские военные.

В результате действий ВСУ было уничтожено:

  • 17 россиян;
  • 15 единиц автобронетехники;
  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10";
  • 2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

Напомним, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ
DAILY
Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Николайчук: Потребности Украины в деньгах для быстрого восстановления на 2023 год выросли