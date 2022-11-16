ВСУ уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 2 склада врага в Новой Каховке и Олешках (Getty Images)

ВСУ продолжают контролировать ситуацию на юге. Наши воины 15 ноября уничтожили большое количество живой силы и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня совершали атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач", - отметили украинские военные. В результате действий ВСУ было уничтожено: 17 россиян;

15 единиц автобронетехники;

2 самоходные артиллерийские установки;

разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10";

2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.