ЗСУ на півдні знищили 2 склади, танк і "Акацію" ворога

Українські захисники продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 30 жовтня знищили десятки одиниць живої сили ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Авіація ЗСУ тричі атакувала райони зосередження особового складу та техніки окупантів. Своєю чергою ракетно-артилерійські підрозділи виконали 156 вогневих завдань.
Підтверджені втрати РФ складають:
У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.
Нагадаємо, 30 жовтня українські Повітряні сили збили на півдні російський шурмовик Су-25.
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