ВСУ уничтожили 2 склада, танк и "Акацию" врага, - ОК "Юг"

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины 30 октября уничтожили десятки единиц живой силы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Авиация ВСУ трижды атаковала районы сосредоточения личного состава и техники оккупантов. В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 156 огневых задач.
Подтвержденные потери РФ составляют:
В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.
Напомним, 30 октября украинские воздушные силы сбили на юге российский шурмовик Су-25.
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