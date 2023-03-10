ЗСУ знищили 2 логістичні центри та 3 склади зі зброєю окупантів, - Генштаб

"Підрозділи ракетних військ та артилерії в той же час вразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичні центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції", - йдеться у повідомленні Генштабу.

У свою чергу авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також ударила по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.