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ВСУ уничтожили 2 логистических центра и 3 склада с оружием оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ уничтожили 2 логистических центра российских войск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за день уничтожили два логистических центра, а также три склада с вооружением оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции", - говорится в сообщении Генштаба.

В свою очередь, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также ударила по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Ранее мы писали, что оккупанты 9 марта выпустили по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Также сообщалось, что в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25.

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