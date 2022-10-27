ЗСУ знищили 18 з 20 БПЛА, якими Росія атакувала Україну за добу, - Залужний

Росія за останню добу атакувала 20 "шахедами" об’єкти критичної інфраструктури України. Сили ППО знищили 18 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"За останню добу силами і засобами ППО знищено 18 із 20 БПЛА “Shahed-136”, що застосовувалися по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави", - сказав він.

Як повідомлялось, зранку у четвер, 27 жовтня, ЗСУ на півдні збили російські гелікоптер Ка-52 та літак Су-25. Також український катер збив російського Shahed-136, який летів в небі над Чорним морем.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.

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