ЗСУ знешкодили ворожу міну, яку винесло на пляж в Одеській області

Внаслідок штормової погоди на один з пляжів Одеської області винесло чергову дрейфуючу міну, проте Військово-Морські сили Збройних сил України її знешкодили та ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської міської ради в Telrgram.

"Нагадуємо, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки. Не ігноруйте обмеження воєнного стану, бережіть себе, тримайтесь якомога далі від небезпечних зон та об’єктів. Про їх виявлення інформуйте компетентні органи, не наражайте себе на небезпеку", - написали в міській раді.

В рамках взаємодії були залучені фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України, які знешкодили та ліквідували міну шляхом контрольованого підриву.

Знайшовши міну, яку винесло на пляж під час штормової погоди, місцеві жителі негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ.

Нагадаємо, на узбережжі в Одесі знайшли речі з крейсера "Москва", який українські військові затопили у квітні минулого року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що військові виявили та ліквідували морську міну в Одеській області. "Плаваючу небезпеку" хвилі вперто спрямовували у бік узбережжя.

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