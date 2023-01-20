RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ обезвредили вражескую мину, вынесенную на пляж в Одесской области

Фото: ВСУ обезвредили вражескую мину, вынесенную на пляж в Одесской области (t.me odesacityofficial)
Автор: Карина Левицкая

В результате штормовой погоды на один из пляжей в Одесской области вынесло очередную дрейфующую мину, однако Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины ее обезвредили и ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Одесского горсовета в Telrgram.

Обнаружив мину, которую вынесло на пляж во время штормовой погоды, местные жители немедленно известили ближайшее пограничное подразделение.

В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину контролируемым подрывом.

"Напоминаем, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны, зоной опасности. Не игнорируйте ограничение военного положения, берегите себя, держитесь как можно дальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности", – написали в городском совете.

Напомним, на побережье в Одессе обнаружили вещи из крейсера "Москва", который украинские военные затопили в апреле прошлого года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что военные обнаружили и ликвидировали морскую мину в Одесской области. "Плавающую опасность" волны упрямо устремляли в сторону побережья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВооруженные силы УкраиныВзрыв