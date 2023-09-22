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ЗСУ знешкодили майже 350 росіян та знищили 7 артсистем на Таврійському напрямку

П'ятниця 22 вересня 2023 11:59
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ЗСУ знешкодили майже 350 росіян та знищили 7 артсистем на Таврійському напрямку Ілюстративне фото: ЗСУ знешкодили майже 350 росіян та знищили 7 артсистем на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові ліквідували або поранили 339 російських окупантів та знищили 7 артилерійських систем загарбників на Таврійському напрямку за минулу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські військові продовжують вести оборону на півдні та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони знищують росіян, крок за кроком звільняють окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, провели 20 бойових зіткнень. До того ж, вони здійснили 855 обстрілів із застосовуванням танків, РСЗВ та ствольної артилерії.

Ситуація на фронті

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Протягом минулої доби ворог здійснив 12 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку ЗСУ успішно відбили ворожу атаку в районі Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки окупантів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для них значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Крім того, на Авдіївському та Шахтарському напрямках ЗСУ продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають росіянам втрат в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку українські бійці продовжують наступальну операцію, завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують противника та змушують відходити із займаних позицій.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1057 вогневих завдань.

Загальні втрати росіян склали 339 осіб, з них безповоротні - 114, поранені - 224 та один полонений.

Наші захисники також знищили 52 одиниці військової техніки окупантів. Зокрема, 5 танків, 2 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 33 дрони, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки. Також знищено три склади боєприпасів та 1 інший важливий об’єкт ворога.

Контрнаступ України

Нагадаємо, ще з літа наші бійці ведуть наступальні дії. Наразі активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми деокупованими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають в ЗСУ, наші військові вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення росіян та їхніх ліній постачання.

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