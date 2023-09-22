ВСУ обезвредили около 350 россиян и уничтожили 7 артсистем на Таврическом направлении

Украинские военные ликвидировали или ранили 339 российских оккупантов и уничтожили 7 артиллерийских систем захватчиков на Таврическом направлении за прошедшие сутки.

Украинские военные продолжают вести оборону на юге и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они уничтожают россиян, шаг за шагом освобождают оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, провели 20 боевых столкновений. К тому же, они совершили 855 обстрелов с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

Ситуация на фронте

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. За прошедшие сутки враг предпринял 12 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении ВСУ успешно отразили вражескую атаку в районе Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки оккупантов в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области завершились для них значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят россиянам потери в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении украинские бойцы продолжают наступательную операцию, наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, истощают противника и заставляют отходить с занимаемых позиций.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1057 огневых задач.

Общие потери россиян составили 339 человек, из них безвозвратные - 114, раненые - 224 и один пленный.

Наши защитники также уничтожили 52 единицы военной техники оккупантов. В частности, 5 танков, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 33 дрона, 4 единицы автомобильной техники и 1 единицу специальной техники. Также уничтожены три склада боеприпасов и один важный объект врага.

Контрнаступление Украины

Напомним, еще с лета наши бойцы ведут наступательные действия. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними деоккупированными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают в ВСУ, наши военные уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения россиян и их линий поставок.

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