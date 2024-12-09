ВСУ смогут применить на фронте боевой комплекс Droid TW 12.7: чем он уникален

Министерство обороны допустило в эксплуатацию украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7. Он оснащен пулеметом Browning 12.7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в ведомстве, комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.

Характеристики Droid TW 12.7:

пулемет калибра 12.7 мм

гусеничная платформа для самых сложных условий

дистанционное управление через планшет

⁠работает на цифровой связи.

"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Он отметил, что в Минобороны кодифицируют образцы, становящиеся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях.

"Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - заверил он.