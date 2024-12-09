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ВСУ смогут применить на фронте боевой комплекс Droid TW 12.7: чем он уникален

Понедельник 09 декабря 2024 22:29
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ВСУ смогут применить на фронте боевой комплекс Droid TW 12.7: чем он уникален Иллюстративное фото: ВСУ смогут применить на фронте боевой комплекс Droid TW 12.7 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны допустило в эксплуатацию украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7. Он оснащен пулеметом Browning 12.7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в ведомстве, комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.

Характеристики Droid TW 12.7:

  • пулемет калибра 12.7 мм
  • гусеничная платформа для самых сложных условий
  • дистанционное управление через планшет
  • ⁠работает на цифровой связи.

"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Он отметил, что в Минобороны кодифицируют образцы, становящиеся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях.

"Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - заверил он.

Ранее РБК-Украина писала о том, что за текущий год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники .

В частности, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, выполняющая широкий спектр задач.

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