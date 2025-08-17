ЗСУ змогли вибити окупантів на декількох ділянках фронту: карти ISW

Сили оборони дають відсіч ворогу та мають деякі успіхи на окремих ділянках попри спроби росіян окупувати більше території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW повідомляють, що 16 серпня в Курській області тривали локальні бої. Попри продовження атак, російським військам не вдалося просунутися. Тим часом російські "воєнкори" заявляють, що українські сили також здійснюють контратаки в цьому регіоні.



На півночі Сумщини ворог того ж дня намагався наступати, але безрезультатно. За даними дослідників, 15-16 серпня російські війська атакували поблизу Новокостянтинівки, Варачиного та Юнаківки, однак жодних змін на лінії фронту не зафіксовано.

На Харківщині російські війська продовжують атаки та спроби наступу, проте безрезультатно. За даними ISW, окупанти діють невеликими піхотними групами, іноді використовуючи мотоцикли для швидкого пересування, однак їхні дії виглядають хаотичними, і жодного просування не зафіксовано.



Ворог також намагався наступати на Куп’янському та Лиманському напрямках. Попри заяви російських "воєнкорів" про нібито успіхи, аналітики Інституту вивчення війни підтверджень цьому не мають.

Натомість підтверджено просування російських військ на Сіверському напрямку. Водночас їхні атаки поблизу Часового Яру та Торецька завершилися безуспішно.



Українські сили натомість мали успіхи на Покровському напрямку. ЗСУ, ймовірно, зачистили кілька населених пунктів біля Добропілля та вибили ворога з районів Веселого і Грузького. Генштаб також підтвердив звільнення Рубіжного, Нововодяного, Петрівки та Золотого Колодязя.

Крім того, на Великомихайлівському напрямку українські військові відтіснили росіян з району Андріївки-Клевцового.



Водночас противник продовжував спроби наступу на Новопавлівському напрямку, однак без успіху.

Подібна ситуація і на Півдні: атаки поблизу Гуляйполя в Запорізькій області, а також у напрямку Херсона - біля Антонівських мостів і острова Білогрудий - завершилися провалом для російських сил.

