ВСУ смогли выбить оккупантов на нескольких участках фронта: карты ISW

Воскресенье 17 августа 2025 07:12
ВСУ смогли выбить оккупантов на нескольких участках фронта: карты ISW Иллюстративное фото: ВСУ смогли выбить оккупантов на нескольких участках фронта (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны дают отпор врагу и имеют некоторые успехи на отдельных участках, несмотря на попытки россиян оккупировать больше территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW сообщают, что 16 августа в Курской области продолжались локальные бои. Несмотря на продолжение атак, российским войскам не удалось продвинуться. Между тем российские "военкоры" заявляют, что украинские силы также осуществляют контратаки в этом регионе.
На севере Сумщины враг в тот же день пытался наступать, но безрезультатно. По данным исследователей, 15-16 августа российские войска атаковали вблизи Новоконстантиновки, Варачино и Юнаковки, однако никаких изменений на линии фронта не зафиксировано.

На Харьковщине российские войска продолжают атаки и попытки наступления, однако безрезультатно. По данным ISW, оккупанты действуют небольшими пехотными группами, иногда используя мотоциклы для быстрого передвижения, однако их действия выглядят хаотичными, и никакого продвижения не зафиксировано.
Враг также пытался наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Несмотря на заявления российских "военкоров" о якобы успехах, аналитики Института изучения войны подтверждений этому нет.

Зато подтверждено продвижение российских войск на Северском направлении. В то же время их атаки вблизи Часового Яра и Торецка завершились безуспешно.
Украинские силы вместо этого имели успехи на Покровском направлении. ВСУ, вероятно, зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили врага из районов Веселого и Грузского. Генштаб также подтвердил освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

Кроме того, на Великомихайловском направлении украинские военные оттеснили россиян из района Андреевки-Клевцово.
В то же время противник продолжал попытки наступления на Новопавловском направлении, однако без успеха.

Подобная ситуация и на Юге: атаки вблизи Гуляйполя в Запорожской области, а также в направлении Херсона - возле Антоновских мостов и острова Белогрудый - завершились провалом для российских сил.
Напомним также, что за последние сутки российские войска понесли значительные потери в боях против Украины, а их численность уменьшилась более чем на 1000 солдат.

