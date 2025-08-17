ВСУ смогли выбить оккупантов на нескольких участках фронта: карты ISW

Силы обороны дают отпор врагу и имеют некоторые успехи на отдельных участках, несмотря на попытки россиян оккупировать больше территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW сообщают, что 16 августа в Курской области продолжались локальные бои. Несмотря на продолжение атак, российским войскам не удалось продвинуться. Между тем российские "военкоры" заявляют, что украинские силы также осуществляют контратаки в этом регионе.



На севере Сумщины враг в тот же день пытался наступать, но безрезультатно. По данным исследователей, 15-16 августа российские войска атаковали вблизи Новоконстантиновки, Варачино и Юнаковки, однако никаких изменений на линии фронта не зафиксировано.

На Харьковщине российские войска продолжают атаки и попытки наступления, однако безрезультатно. По данным ISW, оккупанты действуют небольшими пехотными группами, иногда используя мотоциклы для быстрого передвижения, однако их действия выглядят хаотичными, и никакого продвижения не зафиксировано.



Враг также пытался наступать на Купянском и Лиманском направлениях. Несмотря на заявления российских "военкоров" о якобы успехах, аналитики Института изучения войны подтверждений этому нет.

Зато подтверждено продвижение российских войск на Северском направлении. В то же время их атаки вблизи Часового Яра и Торецка завершились безуспешно.



Украинские силы вместо этого имели успехи на Покровском направлении. ВСУ, вероятно, зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили врага из районов Веселого и Грузского. Генштаб также подтвердил освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

Кроме того, на Великомихайловском направлении украинские военные оттеснили россиян из района Андреевки-Клевцово.



В то же время противник продолжал попытки наступления на Новопавловском направлении, однако без успеха.

Подобная ситуация и на Юге: атаки вблизи Гуляйполя в Запорожской области, а также в направлении Херсона - возле Антоновских мостов и острова Белогрудый - завершились провалом для российских сил.

